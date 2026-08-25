Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 903 подписчика

Украина выбивает турецкий торговый флот: «Мадьяр» юродствует, Эрдоган молчит, вдовы моряков рыдают

Украина выбивает турецкий торговый флот: «Мадьяр» юродствует, Эрдоган молчит, вдовы моряков рыдают

Украина выбивает турецкий торговый флот: «Мадьяр» юродствует, Эрдоган молчит, вдовы моряков рыдают Почему Анкара разрешает киевским беспилотникам пиратствовать в Черном море Светлана Гомзикова Фото: Antonio Sempere / Keystone Press Agency / Global Look Press Материал комментируют: Алексей Образцов Киев продолжает наносить удары по торговым судам в Черном море.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии