Депутат ГД Гаврилов указал выход, если ипотека не по карману

Не все осведомлены о том, что помимо ипотеки существует такой способ приобретения жилья, как лизинг. Об этом рассказал в комментарии “РГ” Сергей Гаврилов, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности и земельным отношениям.
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