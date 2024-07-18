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Байдену сообщили, что он не сможет победить Трампа на выборах

Байдену сообщили, что он не сможет победить Трампа на выборах

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в частном порядке заявила президенту США Джо Байдену, что, согласно опросам общественного мнения, он не сможет победить бывшего американского лидера Дональда Трампа на выборах 2024 года.

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