Байдену сообщили, что он не сможет победить Трампа на выборах

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в частном порядке заявила президенту США Джо Байдену, что, согласно опросам общественного мнения, он не сможет победить бывшего американского лидера Дональда Трампа на выборах 2024 года.
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