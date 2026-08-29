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Новости Тамбова

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В Мичуринске начался капитальный ремонт дома купчихи Блазниной

В Мичуринске начался капитальный ремонт дома купчихи Блазниной

В Мичуринске стартовали работы по капитальному ремонту объекта культурного наследия - многоквартирного дома на улице Милиционной, 10, известного как "Дом купчихи Блазниной".

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