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Главное к утру 31 августа: НАТО готовится к осенней эскалации, обсуждается статус Калининграда, Россия готовит ответ

В условиях продолжающегося конфликта на Украине и нарастающего напряжения в отношениях между Россией и странами НАТО, европейские государства активизируют военное сотрудничество с Киевом.

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