В Брянской области подорожает газ сразу на 10,3%

Как и раньше, рост тарифов пройдет в несколько этапов. В январе традиционно увеличиваются расходы на содержание и ремонт жилья, а уже с 1 июля подорожает сам газ, а также отопление, электроэнергия и водоснабжение.
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