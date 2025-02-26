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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

В Брянской области подорожает газ сразу на 10,3%

В Брянской области подорожает газ сразу на 10,3%

Как и раньше, рост тарифов пройдет в несколько этапов. В январе традиционно увеличиваются расходы на содержание и ремонт жилья, а уже с 1 июля подорожает сам газ, а также отопление, электроэнергия и водоснабжение.

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