Казахстан вводит платное разрешение на въезд

Казахстан с 25 августа начал тестировать новый режим въезда на территорию страны. Из информации на сайте МИД Сербии следует , что теперь въезд в страну будет платным и будет стоить до 7 800 тенге (около $17 или 1 470 рублей).
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