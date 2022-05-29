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Член Совфеда Клишас предложил продавать удобрения и зерно за рубли

Член Совфеда Клишас предложил продавать удобрения и зерно за рубли

Россия должна продавать на мировой рынок удобрения и зерно только за рубли. Эту точку зрения в Telegram-канале высказался член Совета Федераций, глава комитета по государственному строительству и конституционному законодательству Андрей Клишас.

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