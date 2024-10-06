Израиль атаковал сектор Газа

Авиаудар пришелся на мечеть с беженцами и школу. Арабские СМИ сообщают о гибели 24 человек. Армия обороны еврейского государства называет целью удара уничтожения инфраструктуры ХАМАСЭтой ночью Израиль нанес авиаудары по центральной части Газа.