Израиль атаковал сектор Газа

Авиаудар пришелся на мечеть с беженцами и школу. Арабские СМИ сообщают о гибели 24 человек. Армия обороны еврейского государства называет целью удара уничтожения инфраструктуры ХАМАСЭтой ночью Израиль нанес авиаудары по центральной части Газа.
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