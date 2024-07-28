Цена биткоина начала падать после выступления Трампа

ВАШИНГТОН, 28 июля, ФедералПресс. Цена биткоина упала после того, как Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, выразил желание, чтобы Америка стала лидером в «стремительном развитии биткоина».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии