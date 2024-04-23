В 70% случаях укусов жителей Омска дикими животными в последние годы виноваты белки и сами люди, которые кормят их из рук.
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В 70% случаях укусов жителей Омска дикими животными в последние годы виноваты белки и сами люди, которые кормят их из рук.