Россиян предостерегли от лечения похмелья методом «клин клином»

Психиатр-нарколог, основатель «Клиники доктора Калюжной» Марина Калюжная объяснила, почему не стоит избавляться от утреннего похмелья при помощи алкоголя.
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