Белоусов исполнил мечту брата и сестры побывать на параде Победы в Москве

Глава министерства обороны России Андрей Белоусов исполнил желание брата и сестры Егора и Виктории Стролькиных из Ростовской области, которые мечтали побывать на параде Победы на Красной площади в Москве.
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