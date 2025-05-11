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Белоусов исполнил мечту брата и сестры побывать на параде Победы в Москве

Белоусов исполнил мечту брата и сестры побывать на параде Победы в Москве

Глава министерства обороны России Андрей Белоусов исполнил желание брата и сестры Егора и Виктории Стролькиных из Ростовской области, которые мечтали побывать на параде Победы на Красной площади в Москве.

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