Аномальный снегопад и мороз никак не скажутся на проведении Парада Победы и на российских военных. Об этом подчеркнул в беседе с продюсером программы Павла Зарубина пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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