В Белгороде в рамках Всероссийской недели дорожной безопасности тематические уроки для школьников провели врио заместителя Губернатора Владимир Базаров и заместитель начальника УМВД области Валерий Медведев

Белгородская область присоединилась к Всероссийской неделе дорожной безопасности. Сегодня Координационный центр профилактики детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма посетили заместитель начальника УМВД региона – начальник полиции Валерий Медведев и врио заместителя губернатора - начальника департамента строительства и транспорта Владимир Базаров.
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