Что творится у них в головах?

ВК

Владимир Карпов

А меня давно интересует вопрос - ну, к примеру, разгромят наши ВСУ, а дальше что ??? Кто будет пользоваться плодами нашей победы ??? Укры, воевавшие против нас и убивавшие россиян ??? Оставшиеся укры, поддерживающие своих укро-бандеровских нацистов ??? Укры-ждуны, палец о палец не ударившие, чтобы прекратить эту братоубийственную бойню ??? Неужели укры будут дальше спокойно продолжать жить на халяву, припеваючи, на костях наших погибших воинов и поплёвывая на русню ??? Если по мне, то я бы так ответил на этот вопрос - из-за своего предательства русского (славянского) мира и холопской продажности своим западным хозяевам, из-за гибели тысяч россиян в борьбе с чумой бандеровского укро-нацизма укры недостойны пользоваться плодами нашей победы !!! Укры, потеряв остатки национального достоинства и поведясь на западную замануху как неразвитые примитивные папуасы на бусы и осколки зеркал, продались за печенюшки западным панам, лизали им зад и с удовольствием хрюкали, лакая продажное пойло из дерьмократического вонючего гей-евро-корыта, превратившись в укро-быдло (как и задумывал Запад) !!! Ну так пусть укро-хряки как быдло и дальше живут как стадо продажных примитивных укро-животных под плётками российских пастухов - иного они не заслужили !!! А если Россия (как это было много раз в истории), ценой многих тысяч своих воинов добившаяся победы, вновь начнёт облагодетельствовать "освобождённые" народы в ущерб своему народу, то эти "освобождённые" народы, встав на ноги и забыв о благодарности к своим спасителям, в очередной раз оплюют Россию с ног до головы, назовут оккупантами и теперь уже сами пойдут войной на Россию ...!!! А оно нам надо ??? Не пора ли делать выводы и не наступать на одни и те же исторические грабли ??? Думайте !!!