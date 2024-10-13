Действующий под позывным «Бетон» офицер Вооружённых сил Российской Федерации проинформировал о том, что боевики ВС киевского режима используют отличающиеся лёгким весом и практичностью созданные в СССР пулемёты Калашникова, а не полученное от держав Организации Североатлантического Договора вооружение.
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