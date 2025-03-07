Ван И: стабильные отношения России и Китая не подвержены влиянию третьих сторон

Они отличаются зрелостью и устойчивостью Глава Министерства иностранных дел Китая Ван И на ежегодной пресс-конференции заявил, что стабильные отношения Пекина и Москвы не подвержены влиянию третьих сторон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии