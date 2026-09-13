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FiNE NEWS

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В Ярославле пройдет Неделя промышленности с участием 80 предприятий и образовательных учреждений

В Ярославле пройдет Неделя промышленности с участием 80 предприятий и образовательных учреждений

С 5 по 11 октября в Ярославле состоится Неделя промышленности, в которой примут участие 80 предприятий и организаций, а также более 10 вузов и колледжей, занимающихся подготовкой специалистов для промышленного производства и смежных отраслей.

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