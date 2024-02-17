Курьера мошенников, забравшего у пенсионера деньги, задержали в Москве

Скриншот видео В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 25-летнего жителя Новосибирска, который решил подработать курьером мошенников и забрал у пенсионера деньги, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
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