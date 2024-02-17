РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    США решили громогласно скомандовать России:  "ФУ!!"... Как собаке... Надеюсь,  НЕ ИМ РЕШАТЬ!!В США заявили, чт...
  • лина любимцева
    В феврале - открытое окно? Да и девочка уже довольно большая, чтобы "выпасть из окна"... Странно....Четырехлетняя дев...
  • Вера Охотникова
    РОССИЯ ЛУЧШАЯ СТРАНАПодсчитаны потери...

Курьера мошенников, забравшего у пенсионера деньги, задержали в Москве

Курьера мошенников, забравшего у пенсионера деньги, задержали в Москве

Скриншот видео В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 25-летнего жителя Новосибирска, который решил подработать курьером мошенников и забрал у пенсионера деньги, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх