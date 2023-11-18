"Он был киллером №1 в России": экс-полковник рассказал о Саше Солдате

РЕН-ТВ Сергей Пелих, полковник юстиции в отставке, рассказал РЕН ТВ об Александре Пустовалове – киллере по прозвищу Саша Солдат, державшем в страхе всю Москву в 90-х, и выходящем 18 ноября 2023 года на свободу.
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