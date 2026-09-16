Телефонные жулики

Сeйчас, говорят, много всяких жyликов развелось. Типа звонят они кому попало и говорят: «Мама, это я, твой сын! Я попал в бeду, в аварию, мне срочно нужны деньги!» Я про это ничeгo не слышала, газет я не читаю.
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Я среагировала проще: ВИНОВАТ - СИДИ! . А чего мне волноваться? У меня сына нет...Больше не звонили...
Со всеми управилась, и с мифическим сынком, и с полковником, и с оперативником.
Молодец баба,не растерялась.