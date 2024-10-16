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Раненный младший лейтенант Соловьев повел штурмовиков в бой и взял позиции ВСУ

Раненный младший лейтенант Соловьев повел штурмовиков в бой и взял позиции ВСУ

Министерство обороны РФ Младший лейтенант Евгений Соловьев командовал мотострелковым взводом. Отряду пришла задача захватить опорный пункт ВСУ неподалеку от одного из населенных пунктов в зоне проведения спецоперации.

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