Раненный младший лейтенант Соловьев повел штурмовиков в бой и взял позиции ВСУ

Министерство обороны РФ Младший лейтенант Евгений Соловьев командовал мотострелковым взводом. Отряду пришла задача захватить опорный пункт ВСУ неподалеку от одного из населенных пунктов в зоне проведения спецоперации.
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