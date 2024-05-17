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Поварёнок с лучшими рецептами

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Торт-мусс с курицей и шпинатом

Торт-мусс с курицей и шпинатом

Закусочный торт-мусс с курицей, шпинатом и черри готовится так же увлекательно как и десертный торт! Сочетание нежного куриного мусса с морковью, сливочного мусса из риса со шпинатом и кисло-сладких черри рождают незабываемый вкус! Получилось очень нежно, сытно и празднично.

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