Западу предрекли мировой голод из-за «оружия Путина»

На днях американское издание The Wall Street Journal разразилось зловещим предупреждением — высокие цены на удобрения оказывают давление на земледельцев во всем развивающемся мире, заставляя сокращать многие агропроизводства, начиная от ферм по выращиванию авокадо, кукурузы и кофе в Южной Америке и заканчивая плантациями кокосовых орехов и масличных пальм в Юго-Восточной Азии.