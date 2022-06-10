АиФ Кухня

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Каша на завтрак. Какие виды полезны помимо овсянки?

Каша на завтрак. Какие виды полезны помимо овсянки?

Самый простой завтрак — вареное яйцо, а самый полезный и надежный — тарелка каши. Ведь любая каша — это медленные углеводы, которые дадут сытость на долгое время, после каши не захочется перекусить через пару часов, как после сладкой булочки.

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