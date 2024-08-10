LEON Вторая лига А. «Машук-КМВ» – «Иртыш», «Краснодар-2» в гостях у «Родины-2»

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«Краснодар-2» в гостях у «Родины-2», «Машук-КМВ» – «Иртыш», «Кубань» против «Текстильщика». LEON Вторая лига Дивизион А 10 августа Группа «Серебро» 4-й тур «Торпедо» Миасс – «Металлург» Липецк – 14:00 «Химик» – «Динамо» Брянск – 17:00 «Волга» Ульяновск – «Муром» – 17:00 «Машук-КМВ» – «Иртыш» Омск – 17:00 «Родина-2» – «Краснодар-2» – 17:00 11 августа Группа «Золото» 4-й тур «Ленинградец» – «Авангард» Курск – 16:00 «Велес» – «Калуга» – 17:00 «Спартак» Кострома – «Сибирь» – 18:00 «Волгарь» – «Челябинск» – 19:00 «Кубань» – «Текстильщик» – 19:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.