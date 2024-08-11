Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих профессий

Самые высокие оклады среди рабочих профессий предлагают электромонтажникам, комплектовщикам и слесарям, б этом в беседе с РИА Новости рассказала директор по аналитике, Data Science и исследованиям «Работы.
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