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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

**В этом году Relic выпустит ремастер Warhammer 40,000: Dawn of War – Definit...

В этом году Relic выпустит ремастер Warhammer 40,000: Dawn of War – Definitive EditionСкучали по RTS Warhammer 40,000: Dawn of War от Relic и SEGA из 2004 года? Тогда именно для вас делают ремастер стратегии в виде Definitive Edition.

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