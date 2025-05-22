В этом году Relic выпустит ремастер Warhammer 40,000: Dawn of War – Definit...

В этом году Relic выпустит ремастер Warhammer 40,000: Dawn of War – Definitive EditionСкучали по RTS Warhammer 40,000: Dawn of War от Relic и SEGA из 2004 года? Тогда именно для вас делают ремастер стратегии в виде Definitive Edition.
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