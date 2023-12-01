Гадости за спиной: Илон Маск оставил ВСУ без связи на передовой Ирэн ОрлонскаяБез политики, только деловые решения — компания Илона Маска приняла решение отключить интернет в определенной части Украины, где происходят боевые действия, из-за неоплаченной задолженности Пентагона перед SpaseX.
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