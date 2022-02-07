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Вадим Покровский: ищем альтернативы пересадке костного мозга в борьбе с ВИЧ

Вадим Покровский: ищем альтернативы пересадке костного мозга в борьбе с ВИЧ

Метод работает, но остается очень сложным.Руководитель Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский оценил в беседе с «Ридусом» перспективы применения трансплантации костного мозга (ТКМ) для лечения ВИЧ.

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