Вадим Покровский: ищем альтернативы пересадке костного мозга в борьбе с ВИЧ

Метод работает, но остается очень сложным.Руководитель Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский оценил в беседе с «Ридусом» перспективы применения трансплантации костного мозга (ТКМ) для лечения ВИЧ.