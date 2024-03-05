К предыдущему тексту.Напомню слова автора ТГ-канала "Повёрнутые на Z войне" ("Просим главный аппарат СК РФ организовать проверку по данному делу"), Германа Куликовского ("Александр Иванович Бастрыкин, обратите пожалуйста внимание на всё это блядство"), Сергея Мардана ("Снова надеемся только на доброго Александра Ивановича Бастрыкина — заступника русских людей").
Бастрыкин требует пояснить решение челябинского суда по делу об убийстве ветерана СВО
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Вениамин Маркуц
Вениамин Маркуц markusb@mail.ru Новая элита непременно превратиться в старую. Это диалектика. Ещё верный ленинец в самом начале советской власти заметил перерождение бывших пламенных революционеров, усевшихся в кресла царских чиновников, в заурядных продажных мразей, коими по сей день и являются. За что и был по совокупности причин Иосифом Сталиным расстрелян в 1937 году. Знать надобно законы философии и Российскую систему власти .
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2 час.
Ирина52
Вот вам и независимость суда, за которую ратовали демократы...Получите и распишитесь: БЕСПРЕДЕЛ.
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1 час.
Ирина52
Можно подумать, на Западе иначе. КАПИТАЛИЗМ, СЭР...Деньги решают всё...
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1 час.
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