Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Дошло наконец

Дошло наконец

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ В материале "Мёртвые души" мы вчера читателями, среди прочего, разбирали выступление генерального директора Банка международных расчетов, Агустина Карстенса, который выступал в Токио с лекцией "Доверие и макроэкономическая стабильность".

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Руслан, это они сами себя считали элитой, народ их никогда не считал. Теперь всё будет по другому и никак иначе
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Екатерина Полоскина
&quot;Весь его диалог - это ...&quot;   Диалог с  кем?
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Людмила Фирстова
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