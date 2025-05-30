ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ В материале "Мёртвые души" мы вчера читателями, среди прочего, разбирали выступление генерального директора Банка международных расчетов, Агустина Карстенса, который выступал в Токио с лекцией "Доверие и макроэкономическая стабильность".
Дошло наконец
Комментарии
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Людмила Фирстова
Руслан, это они сами себя считали элитой, народ их никогда не считал. Теперь всё будет по другому и никак иначе
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1 д.
Екатерина Полоскина
"Весь его диалог - это ..." Диалог с кем?
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20 час.
Людмила Фирстова
Екатерина, это прямая речь представителям Запада
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19 час.
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