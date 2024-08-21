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Политика как она есть

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В США встревожились из-за одной фразы Путина

В США встревожились из-за одной фразы Путина

Фраза, сказанная российским президентом Владимиром Путиным в ходе встречи в Беслане, свидетельствует о том, что он воспринимает Вооруженные силы Украины (ВСУ) как террористов после нападения на Курскую область, считает отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис.

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