В США встревожились из-за одной фразы Путина

Фраза, сказанная российским президентом Владимиром Путиным в ходе встречи в Беслане, свидетельствует о том, что он воспринимает Вооруженные силы Украины (ВСУ) как террористов после нападения на Курскую область, считает отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис.
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