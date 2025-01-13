Ивановец проведет более трех лет на принудительных работах за хранение оружия

В ходе судебного разбирательства было установлено следующее. 21 июля прошлого года осужденный, не имея на то специального разрешения, незаконно хранил по месту своего жительства в Иванове обнаруженные им при неустановленных обстоятельствах нарезное огнестрельное оружие - пистолет, самодельно изготовленный из частей и деталей газового пистолета, а также 3 патрона к нему калибра 9x18 ПМ.
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