Ивановец проведет более трех лет на принудительных работах за хранение оружия

В ходе судебного разбирательства было установлено следующее. 21 июля прошлого года осужденный, не имея на то специального разрешения, незаконно хранил по месту своего жительства в Иванове обнаруженные им при неустановленных обстоятельствах нарезное огнестрельное оружие - пистолет, самодельно изготовленный из частей и деталей газового пистолета, а также 3 патрона к нему калибра 9x18 ПМ.