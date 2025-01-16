На Украине Путин испытал решимость Запада на прочность. Обрушит ли ее Трамп окончательно? © РИА Новости Алексей Витвицкий Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Украина и некоторые страны НАТО живут в радужных ожиданиях, что при Трампе они добьются серьезных дипломатических перемен, сообщает CNN.
CNN: Трамп скептически относится к альянсу НАТО, который он унаследует
Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
Нахрена вообще штатам эти дармоеды из европы. Денег на содержание альянса дают недостаточно, а штатам содержать их становится накладно. Да и союзнички они так себе, разбегутся в случае чего. Взять хотя бы опыт Гитлера и СССР-разбежались, как крысы, когда жаренным запахло и кормушка оскудела,мол с фашизмом и коммунистической окупацией бороться надо.
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