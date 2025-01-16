CNN: Трамп скептически относится к альянсу НАТО, который он унаследует

VV

Vladimir Vlasov

Нахрена вообще штатам эти дармоеды из европы. Денег на содержание альянса дают недостаточно, а штатам содержать их становится накладно. Да и союзнички они так себе, разбегутся в случае чего. Взять хотя бы опыт Гитлера и СССР-разбежались, как крысы, когда жаренным запахло и кормушка оскудела,мол с фашизмом и коммунистической окупацией бороться надо.