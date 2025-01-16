Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 722 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    А что эти персонажи будут делать на СВО? К примеру какой командир роты или батальона захочет принять под командование...Куршевель под рос...
  • Виктор Прощенко
    Кто там был всем известны. Вопрос: почему вся эта свора не на СВО? Где военкомы ФСБ и др службы? Что происходит в наш...Куршевель под рос...
  • ОльгаТерещенко Терещенко
    9э 0Киев в истерике: ...

CNN: Трамп скептически относится к альянсу НАТО, который он унаследует

CNN: Трамп скептически относится к альянсу НАТО, который он унаследует

На Украине Путин испытал решимость Запада на прочность. Обрушит ли ее Трамп окончательно? © РИА Новости Алексей Витвицкий Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Украина и некоторые страны НАТО живут в радужных ожиданиях, что при Трампе они добьются серьезных дипломатических перемен, сообщает CNN.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VV
Vladimir Vlasov
Нахрена вообще штатам эти дармоеды из европы. Денег на содержание альянса дают недостаточно, а штатам содержать их становится накладно. Да и союзнички они так себе, разбегутся в случае чего. Взять хотя бы опыт Гитлера и СССР-разбежались, как крысы, когда жаренным запахло и кормушка оскудела,мол с фашизмом и коммунистической окупацией бороться надо.
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх