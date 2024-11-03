Молдавия заблокировала выезд специалистов из Приднестровья на мост у Резина

Молдавия нагнетает обстановку, не выпуская специалистов из Приднестровья на мост у города Резина. Об этом РИА «Новости» сообщил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Олег Беляков.