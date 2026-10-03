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По казахстанским степям: от Сары-Озеков до Уральска — путевые заметки

По казахстанским степям: от Сары-Озеков до Уральска — путевые заметки

Путешествие по Казахстану — это всегда череда контрастов: от оживлённых южных городов до бескрайних пустынных степей, где время будто останавливается.

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