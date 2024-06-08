Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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ЧТО ТОЛКАЕТ РУССКИХ АКТЁРОВ В БЕЗНАДЁЖНЫЙ ПОХОД НА ЗАПАД: ПЕТРОВ, БУРУНОВ И БОРИСОВ ОТКРЫЛИСЬ ДУДЮ*

ЧТО ТОЛКАЕТ РУССКИХ АКТЁРОВ В БЕЗНАДЁЖНЫЙ ПОХОД НА ЗАПАД: ПЕТРОВ, БУРУНОВ И БОРИСОВ ОТКРЫЛИСЬ ДУДЮ*

Русские кинозвёзды XXI века по-разному воспринимают свои перспективы в Голливуде. Кто-то, как Александр Петров, надеется на триумф, другие, как Сергей Бурунов и Юра Борисов, понимают безнадёжность похода на Запад.

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