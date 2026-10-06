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Новости Брянска

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Брянский областной суд оставил без изменений приговор по делу о краже и угоне автомобиля

Брянский областной суд оставил без изменений приговор по делу о краже и угоне автомобиля

Молодой человек, ранее судимый, вместе с сообщником похитил инструменты на сумму 6 902 рубля из незапертого сарая.

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