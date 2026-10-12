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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Калеб Уилсон заткнул сирену об окончании четверти трехочковым через Аарона Гордона

Новичок « Чикаго » Калеб Уилсон отметился баззер-битером в предсезонном матче против « Денвера ». Под сирену об окончании первой половины встречи 4-й номер драфта-2026 забросил трехочковый через форварда «Наггетс» Аарона Гордона.

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