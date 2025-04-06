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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого – в дерби с «Шанхай Портом». Спортс’’ показывает матч в прямом эфире

Спортс’’ показывает матч в прямом эфире, комментаторы: Артем Терентьев и Иван Зуенко. После четырех туров «Шэньхуа» и «Порт» лидируют в Суперлиге Китая, у обеих команд по 10 очков.

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