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Результаты выборов в США полностью зависят от Путина – Марков

Результаты выборов в США полностью зависят от Путина – Марков

Политнавигатор Итог выборов в США ни от чего больше так не зависит, как от ближайших решений президента РФ Путина, пойдет он на заморозку конфликта на Украине или не согласится на деэскалацию.

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