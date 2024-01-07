Полпред президента в УрФО поздравил жителей Свердловской области с рождеством

Поздравление Владимира Якушева опубликовали на официальном сайте полпреда.Полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил жителей региона с православным праздником Рождеством.
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