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Полпред президента в УрФО поздравил жителей Свердловской области с рождеством

Полпред президента в УрФО поздравил жителей Свердловской области с рождеством

Поздравление Владимира Якушева опубликовали на официальном сайте полпреда.Полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил жителей региона с православным праздником Рождеством.

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