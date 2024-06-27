Володин: многодетных с июля освободят от комиссий при оплате услуг ЖКХ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о вступающих в силу в июле законах. Так, согласно одному из них, в июле в силу вступают законы об отмене комиссий при оплате счетов за услуги ЖКХ для многодетных родителей, ветеранов боевых действий, инвалидов и пенсионеров.