Депутатский корпус поддержал чувашского омбудсмена в деле совершенствования правового регулирования продажи алкоголя

По поручению Главы Чувашской Республики Олега Николаева бизнес-омбудсменом Чувашии Александром Рыбаковым в феврале 2024 года был разработан и направлен в Государственный Совет Чувашской Республики проект закона Чувашской Республики «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Чувашской Республики».