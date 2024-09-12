Если Россия возьмет Покровск, остальная часть Восточной Украины падет

После многих месяцев пропаганды западных СМИ о том что военный потенциал России разрушен жестокой мясорубкой, похоже, Кремль на самом деле увеличивает натиск, направив на наступление больше живой силы и артиллерии, чем когда-либо раньше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии