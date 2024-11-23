Дети Оксаны Самойловой умоляют ее больше не рожать детей

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова до сих пор переживают утрату своей деревенской козы. К сожалению, животное отравилось, и новые владельцы, будучи неопытными, не вызвали ветеринара, что в итоге привело к трагичному исходу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии