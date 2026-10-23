НАТО подготовило план атаки на Калининградскую область Подготовка плана совпала со строительством в регионе российской загоризонатальной РЛС, способной «вести» цели Альянса на удалении от 800 до 3000 км.
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Идея превентивного удара России в случае получения сигнала объективного контроля по началу агрессии должна быть реальной. Имитация такого ответа может быть продемонстрирована "маслом" для тугодумной Европы...
Все это чушь!
Будет проще и гаже. Сначала они проведут в Калининграде референдум на тему «Хотите ли вы присоединиться к Европе». Условия такие:
-Германия дает всем паспорта, немецкие пенсии, рабочие места. Молодым- университет и гарантии трудоустройства. Плюс европейский паспорт и вся Европа в твоем кармане!
И как вы думаете, каким будет результат такого референдума? Учитывая, что многие ни разу в жизни не были в России, а Европа- рядом!
А потом они введут войска. Мы, конечно, будем размахивать атомной дубиной- но куда мы собираемся бить? По своим?
И наш Калининград тихо уплывет на свою историческую родину: В Германию.
Что делать?
-Заняться собой! Построить у себя такую жизнь, чтобы вся Европа нам завидовала и просилась в Братья!
А размахивать атомной дубиной- удел дураков.
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Мечтать не вредно. Сами они побоятся и очень.... Вот чужими руками
Похоже на то, что Европа заселена в основном извращенцами-мазохистами и они периодически просят сделать им больно... Это, кстати, объясняет, почему они так легко ложились под всяких там Карлов, Наполеонов, Адольфов.
Не понимают европейские дебилы, как дорого обойдутся им их неразумные телодвижения!
Надо уже сегодня готовить пусковые установки с ядерными боеголовками сухопутного, морского и воздушного базирования, нацеленными на центры принятия решений европейских столиц. И еще провести учения с имитацией соответствующей атаки.. А, вообще, надо бы грохнуть раньше врага