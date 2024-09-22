«Радио Свобода» меняет стратегию информационной войны в Центральной Азии ﻿

Яна ШЕЛЕСТОВА «Радио Азаттык» закрывает свою русскую редакцию в Казахстане. Информацию уже подтвердили в медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС; признана в России нежелательной), к которой относится казахстанский филиал.
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